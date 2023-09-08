楽天が３連勝。０―１の二回に２点を奪い、四回に追加点。五回は小深田の２点二塁打などで４点を加え、九回にも小深田が適時三塁打。岸は六回途中６失点ながらも６勝目。ソフトバンクは六回に周東の満塁本塁打で１点差としたが、及ばず。