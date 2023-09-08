森原が危険球退場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年09月08日21時17分
ＤｅＮＡの森原康平投手は８日、ヤクルト１９回戦（横浜）の九回に中村の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。中村は代走を送られて退いた。
森原が危険球退場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年09月08日21時17分
ＤｅＮＡの森原康平投手は８日、ヤクルト１９回戦（横浜）の九回に中村の頭部への死球が危険球と判定され、退場処分を受けた。中村は代走を送られて退いた。
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