阪神が６連勝。一回に森下が先制の１０号ソロを放ち、二回には佐藤輝のソロで加点。五回は木浪の右前打で１点を加え、八回にも１点。村上は八回途中６安打１失点で、１０勝目をマーク。岩崎が３０セーブ目。広島は打線がつながりを欠いた。