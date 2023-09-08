◇いいプレー

西郷真央 （ショットで）チャンスについて、内容的にはいいプレーができた。決まりそうな距離のパットがなかなか決まらない一日だった。

◇もったいない

山下美夢有 ノーボギーを目標にしていたので、パー５（１５番）でボギーを打ってしまったのがもったいない。