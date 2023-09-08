岩手、宮城で震度４
2023年09月08日18時45分
８日午後６時２８分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、岩手県花巻市や宮城県気仙沼市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝岩手県花巻市、一関市、宮城県気仙沼市
震度３＝盛岡市、宮城県石巻市、青森県八戸市。
岩手、宮城で震度４
2023年09月08日18時45分
８日午後６時２８分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、岩手県花巻市や宮城県気仙沼市などで震度４の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度４＝岩手県花巻市、一関市、宮城県気仙沼市
震度３＝盛岡市、宮城県石巻市、青森県八戸市。
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