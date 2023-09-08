米系ＬＮＧ施設でスト 国際供給に影響も―オーストラリア
2023年09月08日18時28分
【シドニー時事】オーストラリア西部にある米シェブロンの液化天然ガス（ＬＮＧ）施設で８日午後（日本時間同）、労働組合がストライキに突入した。賃金や労働条件を巡る交渉が決裂したためで、組合側は最長９月末までストを続ける構えだ。ストが拡大すれば天然ガスの国際的な供給に影響を及ぼす可能性がある。
米系ＬＮＧ施設でスト 国際供給に影響も―オーストラリア
2023年09月08日18時28分
【シドニー時事】オーストラリア西部にある米シェブロンの液化天然ガス（ＬＮＧ）施設で８日午後（日本時間同）、労働組合がストライキに突入した。賃金や労働条件を巡る交渉が決裂したためで、組合側は最長９月末までストを続ける構えだ。ストが拡大すれば天然ガスの国際的な供給に影響を及ぼす可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル