国民民主党の榛葉賀津也幹事長は８日の記者会見で、連合の芳野友子会長が６日の同党の玉木雄一郎代表との会談で「（岸田政権との）連立はあり得ない」と伝えたとする報道を否定した。会談に同席していた榛葉氏は「そんな話はみじんも出ていない」と強調した。

榛葉氏は「お世話になっている連合といえども、党運営や考え方について『ああしろ、こうしろ』と言う問題ではない。党の方向性を決めるのはわれわれだ」と述べた。