ロート製薬のロゴマーク

ロート製薬は８日、ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受けた所属タレントの広告起用について「検討中」とコメントした。新体制での今後の改革を注視した上で対応を決めるという。