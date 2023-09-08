【ロンドン時事】週末８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料を欠く中、１ドル＝１４７円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１４７円３５～４５銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。