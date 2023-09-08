松野博一官房長官は８日の記者会見で、台風１３号の影響により、午後０時半時点で高速道路５路線２８区間で通行止め、在来線の３事業者９路線で運転見合わせとなっていると明らかにした。同１時時点で、関東地方を中心に計約９３２０戸で停電も発生。人的被害は確認されていない。松野氏は「少しでも危険を感じればちゅうちょせず命を守る行動を取ってほしい」と呼び掛けた。