芸備線の再構築協議会、１０月中に設置要請の意向 長谷川ＪＲ西社長
2023年09月08日17時01分
ＪＲ西日本の長谷川一明社長は８日、東京都内で記者会見し、広島・岡山両県を運行する芸備線の再編を議論する「再構築協議会」設置について、１０月中に国に要請する意向を示した。再構築協議会制度を創設する改正地域公共交通活性化再生法が１０月１日に施行された後、速やかに申し入れを行う考えだ。
芸備線の再構築協議会、１０月中に設置要請の意向 長谷川ＪＲ西…
2023年09月08日17時01分
ＪＲ西日本の長谷川一明社長は８日、東京都内で記者会見し、広島・岡山両県を運行する芸備線の再編を議論する「再構築協議会」設置について、１０月中に国に要請する意向を示した。再構築協議会制度を創設する改正地域公共交通活性化再生法が１０月１日に施行された後、速やかに申し入れを行う考えだ。
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