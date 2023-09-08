ＪＲ西日本の長谷川一明社長は８日、東京都内で記者会見し、広島・岡山両県を運行する芸備線の再編を議論する「再構築協議会」設置について、１０月中に国に要請する意向を示した。再構築協議会制度を創設する改正地域公共交通活性化再生法が１０月１日に施行された後、速やかに申し入れを行う考えだ。