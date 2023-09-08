パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年09月08日16時25分
【出場選手登録】▽日本ハム・水野達稀内野手
【同抹消】▽オリックス・曽谷龍平投手▽ソフトバンク・東浜巨投手▽ロッテ・メルセデス投手（再登録は１８日以降）
パ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年09月08日16時25分
【出場選手登録】▽日本ハム・水野達稀内野手
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