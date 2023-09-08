セ・リーグ公示（８日） プロ野球
2023年09月08日16時25分
【出場選手登録】▽ヤクルト・中村悠平捕手（感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ヤクルト・松本直樹捕手▽巨人・ビーディ投手（以上、特例２０２３）
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