【出場選手登録】▽ヤクルト・石川雅規投手▽ＤｅＮＡ・平良拳太郎投手▽巨人・平内龍太投手▽広島・秋山翔吾外野手▽中日・ブライト健太外野手

【同抹消】▽ヤクルト・梅野雄吾投手▽ＤｅＮＡ・京田陽太内野手▽巨人・高梨雄平投手▽広島・中村奨成捕手（再登録は１８日以降）