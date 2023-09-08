野球のＵ１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は８日、台北などで２次リーグが行われ、初優勝を目指す日本はプエルトリコに１０―０の五回コールドで圧勝した。１次リーグの成績が持ち越され、３勝１敗となった。

日本は先発の東恩納（沖縄尚学）が走者を一人も出さない力投。打線は一回、４番武田（山形中央）の２点適時打で先制し、三、四回にも加点。五回に一挙６点を奪って試合を決めた。（時事）