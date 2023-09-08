８月企業倒産、１７カ月連続増 伸び率５割、コロナ後で最大―商工リサーチ
2023年09月08日15時03分
東京商工リサーチが８日発表した８月の企業倒産件数（負債額１０００万円以上）は前年同月比５４．５％増の７６０件で、１７カ月続けて前年同月を上回った。増加率は２０２０年のコロナ禍以降で最大を更新。実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済が本格化する中、全産業で件数が増えた。
８月企業倒産、１７カ月連続増 伸び率５割、コロナ後で最大―商…
2023年09月08日15時03分
東京商工リサーチが８日発表した８月の企業倒産件数（負債額１０００万円以上）は前年同月比５４．５％増の７６０件で、１７カ月続けて前年同月を上回った。増加率は２０２０年のコロナ禍以降で最大を更新。実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済が本格化する中、全産業で件数が増えた。
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