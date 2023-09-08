ベネズエラ大統領が訪中 経済支援獲得目的か
2023年09月08日14時22分
【北京ＡＦＰ時事】中国外務省は８日、南米ベネズエラのマドゥロ大統領が８～１４日に中国を公式訪問すると発表した。訪中は２０１８年以来。中国はベネズエラにとって最大の債権国の一つで、さらなる経済支援を得るのが目的とみられる。
ベネズエラ大統領が訪中 経済支援獲得目的か
2023年09月08日14時22分
【北京ＡＦＰ時事】中国外務省は８日、南米ベネズエラのマドゥロ大統領が８～１４日に中国を公式訪問すると発表した。訪中は２０１８年以来。中国はベネズエラにとって最大の債権国の一つで、さらなる経済支援を得るのが目的とみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル