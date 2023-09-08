日本相撲協会は８日、大相撲秋場所を休場する東十両７枚目の若隆景（２８）＝本名大波渥、福島県出身、荒汐部屋＝の診断書を公表し、「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷の術後。今後約１カ月間の加療などを要する見込み」との内容だった。

元関脇の若隆景は４月上旬に靱帯の再建手術を受け、５月の夏場所と７月の名古屋場所を全休。今場所は十両に転落した。