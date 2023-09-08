国民民主党の玉木雄一郎代表は８日午後の両院議員総会で、党代表選（２日投開票）で争った前原誠司代表代行を続投させる方針を示した。代表選で前原氏が一定の支持を得たことを踏まえ、挙党態勢をアピールする狙いだ。大塚耕平代表代行兼政調会長も留任させ、榛葉賀津也幹事長が兼務していた選対委員長には浜野喜史副代表を充てる。