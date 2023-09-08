常陸宮さまが退院
2023年09月08日10時39分
宮内庁は８日、新型コロナウイルスへの感染が判明し、日本赤十字社医療センター（東京都渋谷区）に入院していた常陸宮さま（８７）が同日午前、退院されたと発表した。
常陸宮さまが退院
2023年09月08日10時39分
宮内庁は８日、新型コロナウイルスへの感染が判明し、日本赤十字社医療センター（東京都渋谷区）に入院していた常陸宮さま（８７）が同日午前、退院されたと発表した。
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