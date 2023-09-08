笹生が２１位発進 米女子ゴルフ
2023年09月08日09時44分
【シンシナティ時事】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は７日、オハイオ州シンシナティのケンウッドＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、笹生優花が５バーディー、２ボギーの６９で回り、２１位で発進した。首位とは４打差。
西村優菜と野村敏京はイーブンパーの７２で６９位。畑岡奈紗と渋野日向子は７３で８８位。勝みなみは７４で１１４位と出遅れた。
劉瑞欣（中国）が６５をマークして首位に立った。
笹生が２１位発進 米女子ゴルフ
2023年09月08日09時44分
【シンシナティ時事】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は７日、オハイオ州シンシナティのケンウッドＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、笹生優花が５バーディー、２ボギーの６９で回り、２１位で発進した。首位とは４打差。
西村優菜と野村敏京はイーブンパーの７２で６９位。畑岡奈紗と渋野日向子は７３で８８位。勝みなみは７４で１１４位と出遅れた。
劉瑞欣（中国）が６５をマークして首位に立った。
こんな記事も
ゴルフ
崎山が首位浮上 シニアゴルフ(09/08 16:44)
笹生、ショット安定 米女子ゴルフ(09/08 10:39)
米女子ゴルフ・談話(09/08 09:48)
笹生が２１位発進 米女子ゴルフ(09/08 09:44)
時松、永野が４位スタート 男子ゴルフ(09/07 21:00)
西郷、強風の中で好スコア 日本女子プロゴルフ(09/07 20:27)
地元の桜井に大声援 日本女子プロゴルフ(09/07 20:15)
日本女子プロゴルフ・談話(09/07 20:10)
稲見、久々の首位発進 ショット安定、後半５バーディー―日本女子プロゴルフ(09/07 20:01)
西郷、稲見、山内が首位 日本女子プロゴルフ(09/07 19:45)
南崎が首位発進 シニアゴルフ(09/07 17:19)
連覇懸かる川崎「新たな気持ちで」 ７日から日本女子プロ選手権―ゴルフ(09/06 16:46)
桜井、地元でメジャー初Ｖ狙う ７日から日本女子プロゴルフ(09/05 15:33)
畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク(09/05 08:24)