実質ＧＤＰ、年４．８％増に下方修正 ４～６月期改定値―内閣府
2023年09月08日08時59分
内閣府が８日発表した２０２３年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比１．２％増、この成長が１年続いた場合の年率換算で４．８％増となった。８月に発表した速報値（前期比１．５％増、年率６．０％増）から下方修正した。
実質ＧＤＰ、年４．８％増に下方修正 ４～６月期改定値―内閣府
2023年09月08日08時59分
内閣府が８日発表した２０２３年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済み）改定値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比１．２％増、この成長が１年続いた場合の年率換算で４．８％増となった。８月に発表した速報値（前期比１．５％増、年率６．０％増）から下方修正した。
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