【シリコンバレー時事】米マイクロソフト（ＭＳ）は７日、文章や画像を自動で作る生成ＡＩ（人工知能）サービスの活用により生じた法的リスクへの補償を、企業向けに行うと発表した。知的財産権侵害を巡る訴訟などで不利益な判決や和解金の支払いの責任を負うことで、顧客企業の懸念を緩和し、利用を促す。