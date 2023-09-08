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８日の朝刊（都内最終版）☆２

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８日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年09月08日06時51分

【日経】
◆伊藤忠、蓄電池に１０００億円　豪社と提携　再生エネ有効活用(1)
◆空室率、１０年ぶり高水準　都心オフィス６％超　ＮＴＴなど集約、供給は増(1)
◆築地にスタジアム　三井不連合　再開発案９０００億円規模(1)
◆米、ファーウェイ製スマホ検証　中国半導体　５Ｇ並みか　禁輸効果、弱まる可能性(2)
◆中国の貿易黒字　４ヵ月連続縮小　８月　人民元、１５年９ヵ月ぶり安値(2)
◆海外と金利差拡大　２２年ぶり　円売りに弾み　１４７円後半　政府、口先介入を強化(3)
【日刊工業】
◆キヤノン、資源循環５０％　３０年３４ポイント増　複合機事業で加速(1)
◆薄板の摩擦撹拌接合　銅・アルミで成功　阪大(1)
◆リサイクル機械　東南アで時間貸し　エムダイヤ(1)
【鉄鋼新聞】
◆ＪＦＥ京浜の高炉休止後　厚板中心に年２００万トン体制へ　高付加価値品比率２倍の６割目指す　古米地区所長「新しい都市型製鉄所に転換」(1)
◆日鉄ステンレスの９月契約店売り　Ｎｉ系冷薄、１万円値下げ　３カ月連続、原料価格が低下(1)
◆山陽特殊鋼のスウェーデン子会社「オバコ」　カーボンフリー水素プラントが完成　３０年めどに他工場での導入も検討(1)（続）

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