【日経】

◆伊藤忠、蓄電池に１０００億円 豪社と提携 再生エネ有効活用(1)

◆空室率、１０年ぶり高水準 都心オフィス６％超 ＮＴＴなど集約、供給は増(1)

◆築地にスタジアム 三井不連合 再開発案９０００億円規模(1)

◆米、ファーウェイ製スマホ検証 中国半導体 ５Ｇ並みか 禁輸効果、弱まる可能性(2)

◆中国の貿易黒字 ４ヵ月連続縮小 ８月 人民元、１５年９ヵ月ぶり安値(2)

◆海外と金利差拡大 ２２年ぶり 円売りに弾み １４７円後半 政府、口先介入を強化(3)

【日刊工業】

◆キヤノン、資源循環５０％ ３０年３４ポイント増 複合機事業で加速(1)

◆薄板の摩擦撹拌接合 銅・アルミで成功 阪大(1)

◆リサイクル機械 東南アで時間貸し エムダイヤ(1)

【鉄鋼新聞】

◆ＪＦＥ京浜の高炉休止後 厚板中心に年２００万トン体制へ 高付加価値品比率２倍の６割目指す 古米地区所長「新しい都市型製鉄所に転換」(1)

◆日鉄ステンレスの９月契約店売り Ｎｉ系冷薄、１万円値下げ ３カ月連続、原料価格が低下(1)

◆山陽特殊鋼のスウェーデン子会社「オバコ」 カーボンフリー水素プラントが完成 ３０年めどに他工場での導入も検討(1)（続）