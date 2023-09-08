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〔朝日〕ジャニーズ、性加害認め謝罪 社長引責 後任に東山氏 広告起用見送りも

〔毎日〕秋本衆院議員 逮捕 風力発電巡り 受託収賄容疑 東京地検

〔読売〕秋本衆院議員 逮捕 受託収賄疑い、否認 洋上風力巡り ６１４０万円 国会質問見返りか

〔日経〕茂木・麻生氏続投へ 内閣改造１３日にも 松野・萩生田氏は要職

〔産経〕秋本議員を逮捕 ６１００万円受託収賄疑い 東京地検 洋上風力事業巡り

〔東京〕ジャニーズ 性加害認め謝罪 社長辞任、後任に東山氏 事務所名、当面は継続

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