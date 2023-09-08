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８日の朝刊（都内最終版）☆１

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８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月08日06時51分

【１面トップ】
〔朝日〕ジャニーズ、性加害認め謝罪　社長引責　後任に東山氏　広告起用見送りも
〔毎日〕秋本衆院議員　逮捕　風力発電巡り　受託収賄容疑　東京地検
〔読売〕秋本衆院議員　逮捕　受託収賄疑い、否認　洋上風力巡り　６１４０万円　国会質問見返りか
〔日経〕茂木・麻生氏続投へ　内閣改造１３日にも　松野・萩生田氏は要職
〔産経〕秋本議員を逮捕　６１００万円受託収賄疑い　東京地検　洋上風力事業巡り
〔東京〕ジャニーズ　性加害認め謝罪　社長辞任、後任に東山氏　事務所名、当面は継続
【共通ニュース】
◆知床事故　出航判断が要因　「運航会社　安全管理欠如」　最終報告書
◆Ｈ２Ａ打ち上げ　月探査機搭載
◆「南シナ海」「侵略」応酬　東アジア首脳会議　日米と中露
◆児童虐待　最多２１万９０００件　昨年度　３２年連続増、心理的６割
◆旧統一教会に過料、地裁へ通知
◆米、劣化ウラン弾供与　ウクライナに追加支援　ブリンケン氏　攻勢加速期待
◆「原付き免許で１２５ｃｃまで」検討　警察庁、バイク排ガス規制受け　出力は５０ｃｃ並みに抑制
◆都の補助金５億円詐取未遂　コロナ無料検査　容疑の６人逮捕（続）

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