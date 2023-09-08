北朝鮮、「戦術核攻撃潜水艦」を建造 正恩氏が視察
2023年09月08日06時41分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は８日、金正恩総書記が新たに建造された初の「戦術核攻撃潜水艦」を視察したと伝えた。
北朝鮮、「戦術核攻撃潜水艦」を建造 正恩氏が視察
2023年09月08日06時41分
【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は８日、金正恩総書記が新たに建造された初の「戦術核攻撃潜水艦」を視察したと伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル