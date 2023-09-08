鹿児島で震度３
2023年09月08日06時29分
８日午前６時６分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．３と推定される。主な地域の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
鹿児島で震度３
2023年09月08日06時29分
８日午前６時６分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約３０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．３と推定される。主な地域の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
こんな記事も
社会用語
社会
台風１３号、東海か関東上陸へ 伊豆諸島で線状降水帯発生―大雨厳重警戒、強風高波も(09/08 08:37)
「出航中止の判断」焦点 業過致死容疑の海保捜査―識者「高度な能力要らない」・知床観光船事故(09/08 08:27)
後継機失敗、「総力戦」で究明 ＯＢ含め１００人態勢―遅れ最低限に・Ｈ２Ａ(09/08 08:06)
月面着陸「降りたい場所へ」 １００メートル精度、小型機で―ＳＬＩＭ(09/08 07:12)
「タレント守る法整備を」 取引先企業の責任も―ジャニーズ問題(09/08 07:11)
調査報告書「思っていた通り」 乗客家族ら責任追及に期待も―知床観光船事故(09/08 07:08)
数千億円規模の巨大事業 洋上発電、参入へ競争激化―日本風力開発は苦戦・受託収賄事件(09/08 07:07)
国会質問で収賄、過去にも リクルート、ＫＳＤ事件―専門家「対価性が焦点」・秋本議員(09/08 07:07)
複数の再エネ会社から献金 代表務めた政党支部に―秋本真利容疑者(09/08 07:06)
洋上風力発電、普及に暗雲 事業への影響不可避か―自治体や関係者懸念・受託収賄事件(09/08 07:05)
鹿児島で震度３(09/08 06:29)
クレカ不正、元オペレーター逮捕 ＪＴＢ顧客情報で「投げ銭」か―愛知県警(09/08 05:27)
鹿児島で震度３(09/08 05:07)
鹿児島で震度３(09/08 03:13)
秋本衆院議員を逮捕 ６０００万円受託収賄容疑―洋上風力事業巡り・東京地検(09/07 22:12)
性加害認め社長辞任 後任に東山氏、ジャニーズ初会見(09/07 21:58)
処理水放出、初回は１１日終了 次回は月末以降―東電(09/07 20:45)
ジャニーズ性加害謝罪「期待大きい」 東山新社長に疑問の声も―当事者の会(09/07 20:41)
高齢者接種、年１回で調整 来年度コロナワクチン―厚労省(09/07 20:30)
公式サイトから削除 故ジャニー喜多川氏の記録―ギネスブック(09/07 20:12)
逮捕の中学生、強い殺意か 母親の刺し傷、腸まで―愛知県警(09/07 20:05)
依頼され質問「断じてない」 賄賂も否定―衆院議員の秋本容疑者(09/07 19:58)
秋篠宮さまと華子さま再選 愛子さまが立会人、皇族議員選挙(09/07 19:45)
「監査不十分、痛恨の極み」 再発防止の徹底指示―斉藤国交相・知床観光船事故(09/07 19:41)
ＮＨＫ、番組起用に「人権姿勢を考慮」 ジャニーズ事務所会見受け(09/07 19:41)
ひも付け未了、７１万件に修正 マイナと医療保険情報―厚労省(09/07 19:38)
台風１３号、上陸の恐れ 東海と関東甲信、東北は大雨警戒―交通への影響も注意(09/07 19:36)
「人類史上、最も愚か」 東山氏が断罪、前社長は涙―ジャニーズ会見(09/07 19:18)
ビッグモーターが消費者庁に報告 内部通報体制の不備(09/07 19:13)
女性暴行で逮捕「全部嫌に」 ０６年に心境変化、被告人質問―京アニ放火殺人公判・京都地裁(09/07 19:09)