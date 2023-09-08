鹿児島で震度３
2023年09月08日05時07分
８日午前４時５５分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な地域の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
鹿児島で震度３
2023年09月08日05時07分
８日午前４時５５分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約２０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な地域の震度は次の通り。
震度３＝鹿児島県十島村。
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