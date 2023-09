マレーシア・ジョージタウン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なIoTソリューション・プロバイダーであるクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズは、マレーシアのペナンに位置する研究開発センターの拡張を発表しました。もともと2022年に立ち上げられた同センターは、市内のより大きな敷地に移転し、センター内製造施設に加えて最先端のテストラボや電波暗室などの機能を追加しました。この拡張により、クエクテルはカスタマイズ製品・サービスや既製品をAPACおよび世界の顧客に提供できるようになりました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230907898259/ja/

Quectel readies for growth with expansion of R&D and manufacturing in Penang, Malaysia (Photo: Business Wire)