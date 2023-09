ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界で最も信頼されるストリーミング・テクノロジー企業のブライトコーブ(NASDAQ:BCOV)は、イン・ザ・ブラック・ネットワーク(ITBN)が今年10月に開始予定のAVODストリーミング・サービスの提供に向けて、ブライトコーブを採用したことを発表しました。ITBNは、フォックス・ソウルの元ゼネラル・マネジャーであるジェームス・デュボーズが設立・運営する新しいOTTベンチャーです。この新しいネットワークは、黒人のストーリーテラーとカルチャーを紹介・促進するストリーミング・コンテンツに焦点を当てています。

ITBNは業界をリードするブライトコーブのテクノロジーを活用し、あらゆる主要なコネクテッドTV機器およびオペレーティング・プラットフォームにおいてOTTサービスを提供します。ブライトコーブとの提携により、最高クラス、最高品質、最もスケーラブルかつ安全なストリーミング・テクノロジー・プラットフォームを使用して、コンテンツをオンデマンドで世界中に配信することができるようになります。さらにITBNはブライトコーブが最近開始した、企業が広告収益の機会を最大化できるように設計されたアド・マネタイゼーション(Ad Monetization)サービスを使用する予定です。

ブライトコーブの最高経営責任者(CEO)であるマルク・デベヴォワーズは、「イン・ザ・ブラック・ネットワークは、魅力的でインパクトのある、独創的で文化的に関連性の高いストーリーを通して、幅広いオーディエンスに自らの声を届けることができる、黒人クリエイターにとって最適なストリーミング・サービスとなるよう取り組んでいます」と述べ、「当社はイン・ザ・ブラック・ネットワークの信頼できるパートナーとして、広告収益の可能性を高めつつ、大規模なコンテンツの配信を容易に行えるよう最高の技術的設備を提供できることを大変うれしく思っています」と語りました。

イン・ザ・ブラック・ネットワークの創設者兼最高経営責任者(CEO)であるジェームス・デュボーズは、「イン・ザ・ブラック・ネットワークの立ち上げと発展を支援してくれるようなストリーミング・テクノロジーを探していたとき、ブライトコーブが理想的なパートナーであると感じました」と述べ、「業界内でトップを走るブライトコーブと連携して活動できることを誇りに思っています」と語りました。

ITBNは、iOS、アンドロイド端末、アップルTV、ユーチューブ、ロク、LG、ソニー、サムスンのメディア・プレーヤーで利用可能な専用アプリ上で、無料のエンターテインメント・コンテンツ(スポーツ、音楽、脚本、ドラマ、トーク、ファミリー、長編映画など)において膨大な数のコレクションをストリーミング配信する予定です。この新しいストリーミング・サービスは、AMCネットワークス、BBCスタジオズ、フォーブス、ロジャース・メディア、映画芸術科学アカデミー、リールズなど、ストリーミング機能をブライトコーブに頼るメディア企業のリストに加わることになります。

イン・ザ・ブラック・ネットワークについて

イン・ザ・ブラック・ネットワーク(ITBN)は、文化的に重要かつすべてのオーディエンスに親しみやすい黒人の声やオリジナル・ストーリーに焦点を当てたAVODストリーミング・サービスです。黒人に焦点を当てたエンターテインメントの豊富なコレクションにより、視聴者はスポーツ、音楽、脚本、ドラマ、トーク、ファミリー、長編映画など、黒人クリエイターによる多ジャンルのコンテンツにアクセスすることができます。同プラットフォームのメディア・ライブラリーには、既存のスタジオや配給会社提供のファンに人気のコンテンツや、フォックス・テレビ・ステーションズでアーカイブされている、Brutally Honest with Jasmine Brand、CheMinistry、The Score、Worth a Conversation with Jeezy、Kitchen Talk with Maino、およびCrockett’s Corner with Ray Crockettといったコンテンツの数々が含まれています。また、ITBNは黒人カルチャーとプライドをより盛り上げるような独自のエンターテインメントを制作しています。このプレミア・フリーのネットワークは、iOS、アンドロイド端末、アップルTV、ユーチューブ、ロク、LG、およびサムスンのメディア・プレーヤーでダウンロードが可能な専用アプリ上でストリーム配信されます。

ブライトコーブについて

ブライトコーブは世界で最も信頼性、拡張性、安全性に優れたストリーミング・テクノロジー・ソリューションを開発し、視聴者の場所やコンテンツを視聴するデバイスに関係なく、企業と視聴者間のつながりを強化しています。ブライトコーブのインテリジェントな動画プラットフォームにより、60以上の国々で、企業がより効果的に顧客への販売を行い、メディア・リーダーがコンテンツのストリーミングと収益化を確実に行い、またあらゆる組織がチーム・メンバーとより効果的にコミュニケーションを取るのを可能にしています。当社は、業界を常にリードする稼働時間と比類のない拡張性で、2つのテクノロジー&エンジニアリング・エミー®賞を受賞しており、動画の可能性を常に押し広げています。LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeをフォロー、またBrightcove.comをご覧ください。

