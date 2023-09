ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- メディアおよびエンターテインメント・テクノロジーのグローバル企業であるバックライトは、今月の国際放送会議(IBC)に再び参加し、業界に製品の新アップデートや統合を数多く公開することを発表しました。バックライトはブース1.D09に出展し、放送局やコンテンツ・クリエーター、パブリッシャー、ディストリビューター向けに動画コンテンツ・ライフサイクルを改善する革新的なソリューションを紹介します。

Global media and entertainment technology company Backlight will showcase its feature-rich solutions that reduce pain points across the video lifecycle for more streamlined production and monetization at the 2023 International Broadcasting Convention (IBC). (Graphic: Business Wire)