ロシア軍楽団が訪朝 建国７５年記念で公演
2023年09月07日23時26分
在北朝鮮ロシア大使館は７日、ロシア軍の楽団「アレクサンドロフ・アンサンブル」（赤軍合唱団）一行が同日、特別機２機で平壌に到着したとフェイスブックで発表した。９日の北朝鮮建国７５年記念行事に合わせて公演を行う。
ロシア軍楽団が訪朝 建国７５年記念で公演
2023年09月07日23時26分
在北朝鮮ロシア大使館は７日、ロシア軍の楽団「アレクサンドロフ・アンサンブル」（赤軍合唱団）一行が同日、特別機２機で平壌に到着したとフェイスブックで発表した。９日の北朝鮮建国７５年記念行事に合わせて公演を行う。
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ウォール・ストリート・ジャーナル