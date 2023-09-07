在北朝鮮ロシア大使館は７日、ロシア軍の楽団「アレクサンドロフ・アンサンブル」（赤軍合唱団）一行が同日、特別機２機で平壌に到着したとフェイスブックで発表した。９日の北朝鮮建国７５年記念行事に合わせて公演を行う。