ＤｅＮＡが連敗を３で止めた。二回にソトの犠飛で先制。三回に同点とされたが、六回に桑原のソロで勝ち越し。桑原は八回に２打席連続となるソロを放った。東は要所を締め、１失点完投で１３勝目。広島は打線にあと一本が出なかった。