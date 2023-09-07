時松、永野が４位スタート 男子ゴルフ
2023年09月07日21時00分
男子ゴルフの日本、アジアン、韓国の３ツアー共催大会、シンハン・ドンヘ・オープンは７日、韓国・仁川のクラブ７２ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、日本勢では時松隆光、ツアー未勝利の永野竜太郎が６６で回り、首位と２打差の４位で発進した。河本力が６７で８位。
石川遼は４６位、中島啓太は７１位でスタートした。６４をマークしたダビド・プイグ（スペイン）が単独首位。（時事）
時松、永野が４位スタート 男子ゴルフ
2023年09月07日21時00分
男子ゴルフの日本、アジアン、韓国の３ツアー共催大会、シンハン・ドンヘ・オープンは７日、韓国・仁川のクラブ７２ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、日本勢では時松隆光、ツアー未勝利の永野竜太郎が６６で回り、首位と２打差の４位で発進した。河本力が６７で８位。
石川遼は４６位、中島啓太は７１位でスタートした。６４をマークしたダビド・プイグ（スペイン）が単独首位。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
赤星、力強く３連勝 プロ野球・巨人(09/07 22:35)
名手が見た新しい景色 坂本、初の三塁で躍動―プロ野球・巨人(09/07 22:34)
ロッテ、先発崩れゲーム差２ プロ野球(09/07 22:33)
東浜、交流戦以来の白星 後輩捕手の嶺井に感謝―プロ野球・ソフトバンク(09/07 22:24)
田中が世界２位破る 卓球アジア選手権(09/07 22:23)
プロ野球・ひとこと(09/07 22:11)
フランスが最終調整 ジャリベール、キック入念―ラグビーＷ杯(09/07 22:05)
高橋、力投実らず プロ野球・ヤクルト(09/07 21:44)
パ・リーグ個人投手成績 （７日現在）(09/07 21:21)
パ・リーグチーム成績表 （７日現在）(09/07 21:20)
パ・リーグ個人打撃成績 （７日現在）(09/07 21:19)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （７日現在）(09/07 21:19)
ソフトバンク嶺井が勝ち越しソロ プロ野球・ソフトバンク―ロッテ(09/07 21:15)
浜野が肩手術 チェルシーに戻りリハビリ―サッカー女子Ｗ杯代表(09/07 21:12)
プロ野球速報 （７日）(09/07 21:09)
プロ野球速報 （７日）(09/07 21:09)
岡本和、坂本が２ラン プロ野球・ヤクルト―巨人(09/07 21:05)
セ・リーグ個人投手成績 （７日現在）(09/07 21:05)
セ・リーグチーム成績表 （７日現在）(09/07 21:04)
ＤｅＮＡ東が１３勝目 プロ野球・広島―ＤｅＮＡ(09/07 21:03)
セ・リーグ個人打撃成績 （７日現在）(09/07 21:03)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （７日現在）(09/07 21:03)
時松、永野が４位スタート 男子ゴルフ(09/07 21:00)
ラトビアが５位決定戦へ バスケＷ杯(09/07 20:44)
佐倉、東松がプロ志望届 高校野球(09/07 20:28)
西郷、強風の中で好スコア 日本女子プロゴルフ(09/07 20:27)
先輩の復帰祝う豪快弾 岡本和、独走の３８号―プロ野球・巨人(09/07 20:27)
三菱重工浦和、花蓮などと同組 女子ＡＣＬプレ大会―サッカー(09/07 20:17)
地元の桜井に大声援 日本女子プロゴルフ(09/07 20:15)
日本女子プロゴルフ・談話(09/07 20:10)