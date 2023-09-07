日本女子プロゴルフ・談話
2023年09月07日20時10分
◇風楽しみながら
山内日菜子 風を楽しみながらプレーしたけど、疲れた。気合が空回りすることがよくあるので、メジャーだと意識し過ぎないようにした。
日本女子プロゴルフ・談話
2023年09月07日20時10分
◇風楽しみながら
山内日菜子 風を楽しみながらプレーしたけど、疲れた。気合が空回りすることがよくあるので、メジャーだと意識し過ぎないようにした。
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