門田守人氏死去（日本医学会会長）
2023年09月07日19時45分
門田 守人氏（もんでん・もりと＝日本医学会会長）７日午後３時９分、死去。７８歳。広島県出身。葬儀の時間や場所は未定。
門田守人氏死去（日本医学会会長）
2023年09月07日19時45分
門田 守人氏（もんでん・もりと＝日本医学会会長）７日午後３時９分、死去。７８歳。広島県出身。葬儀の時間や場所は未定。
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