野球のＵ１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は７日、台北などで２次リーグが始まり、初優勝を目指す日本は韓国を７―１で下した。１次リーグの成績が持ち越され、２勝１敗となった。

日本は先発の前田（大阪桐蔭）が４回１安打無失点の好投。知花（沖縄尚学）が先制の２点適時三塁打を放つなど４打点と活躍した。 （時事）