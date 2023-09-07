人民元、対ドルで１６年ぶり安値 輸出低迷など嫌気
2023年09月07日18時48分
【上海時事】７日の上海外国為替市場では、同日発表された中国の貿易指標の弱さなどを受けてドルを買い、人民元を売る動きが活発化し、元安が進んだ。対ドル相場は大方の取引を終える午後４時半（日本時間午後５時半）時点で１ドル＝７．３２７９元と、２００７年１２月以来、約１６年ぶりの安値を更新した。
人民元、対ドルで１６年ぶり安値 輸出低迷など嫌気
2023年09月07日18時48分
【上海時事】７日の上海外国為替市場では、同日発表された中国の貿易指標の弱さなどを受けてドルを買い、人民元を売る動きが活発化し、元安が進んだ。対ドル相場は大方の取引を終える午後４時半（日本時間午後５時半）時点で１ドル＝７．３２７９元と、２００７年１２月以来、約１６年ぶりの安値を更新した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル