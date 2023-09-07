金田勝年元法相

自民党の金田勝年元法相（７３）＝衆院比例代表東北ブロック＝は次期衆院選に出馬しない意向を固めた。複数の党関係者が７日、明らかにした。８日に秋田県能代市で記者会見し、表明する。

金田氏は旧大蔵省出身。１９９５年参院選の秋田選挙区で初当選し２期務めた。２００７年参院選で落選したが、０９年衆院選で国政に復帰。現在は５期目。

１６年発足の第３次安倍再改造内閣で法相として初入閣。「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の成立に尽力した。その後は党幹事長だった二階俊博氏を補佐する幹事長代理や衆院予算委員長を務めた。