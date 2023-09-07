南崎が首位発進 シニアゴルフ
2023年09月07日17時19分
男子ゴルフのシニアツアー、コマツオープンは７日、石川・小松ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、南崎次郎が６４をマークして単独首位に立った。昨年優勝の深堀圭一郎が１打差の２位。
南崎が首位発進 シニアゴルフ
2023年09月07日17時19分
男子ゴルフのシニアツアー、コマツオープンは７日、石川・小松ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、南崎次郎が６４をマークして単独首位に立った。昨年優勝の深堀圭一郎が１打差の２位。
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