円相場、１４７円４４～４４銭 ７日午後５時現在
2023年09月07日17時09分
７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円４４～４４銭と、前日（１４７円３６～３８銭）に比べ０８銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４７円４４～４４銭 ７日午後５時現在
2023年09月07日17時09分
７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円４４～４４銭と、前日（１４７円３６～３８銭）に比べ０８銭の円安・ドル高となった。
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