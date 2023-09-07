【北京時事】トヨタ自動車が７日明らかにした８月の中国新車販売台数は前年同月比６．６％減の１７万５８００台だった。前年は一部のガソリン車を対象に自動車取得税を半減する政府の購入支援策が導入されており、その反動が出た。前年割れは３カ月連続。