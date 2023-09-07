立憲民主党の長妻昭政調会長は７日の記者会見で、ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題について、「国が乗り出すべき大規模な子供への性加害事件だ。政府・与党はもはや傍観者であってはならない」と述べ、被害者救済などに関して国も対応するよう求めた。

また、岸田文雄首相や小倉将信こども政策担当相が被害者と直接会うべきとして、「問題を共有し、取り組みを進めてほしい」と語った。