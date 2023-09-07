セ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年09月07日16時21分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・西浦直亨内野手▽巨人・坂本勇人内野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽巨人・若林晃弘内野手（特例２０２３）
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