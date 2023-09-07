金正恩氏、訪ロの見通し 韓国政府
2023年09月07日15時08分
【ソウル時事】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）関係者は、北朝鮮の金正恩総書記が近くロシアを訪問し、プーチン大統領と会談するという見通しを示した。報告を受けた国会議員が７日、明らかにした。
金正恩氏、訪ロの見通し 韓国政府
2023年09月07日15時08分
【ソウル時事】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）関係者は、北朝鮮の金正恩総書記が近くロシアを訪問し、プーチン大統領と会談するという見通しを示した。報告を受けた国会議員が７日、明らかにした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル