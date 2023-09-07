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性加害認め社長辞任　後任に東山氏、ジャニーズ初会見

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性加害認め社長辞任　後任に東山氏、ジャニーズ初会見

2023年09月07日15時20分

性加害問題で記者会見するジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子氏（右）。左は新社長に就任した東山紀之氏＝７日午後、東京都千代田区

性加害問題で記者会見するジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子氏（右）。左は新社長に就任した東山紀之氏＝７日午後、東京都千代田区

  • 記者会見で謝罪するジャニーズ事務所の（右２人目から左へ）藤島ジュリー景子氏、東山紀之氏、井ノ原快彦氏＝７日午後、東京都千代田区

　ジャニーズ事務所は７日、創業者のジャニー喜多川氏（２０１９年死去）による性加害問題で初めて記者会見を開き、藤島ジュリー景子社長が５日付で辞任したと発表した。藤島氏はジャニー氏の性加害を認め、謝罪した。後任の社長には所属タレントの東山紀之氏（５６）が就任した。

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　会見の冒頭、藤島氏は「心よりおわび申し上げます」と謝罪。「被害者に対する補償を責任を持って全うするため」として、当面の間、代表取締役にとどまる。東山氏は「人生を懸けてこの問題に取り組んでいく」と述べた。年内でタレント活動から退き、社長業に専念する。

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