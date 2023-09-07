松野博一官房長官は７日の記者会見で、北海道・知床半島沖の観光船沈没事故に関して運輸安全委員会の最終調査報告書が国のチェック体制の不備も指摘したことを受け、「検査・監査を含む安全対策についてハード、ソフト両面で重層的な強化を進めている。痛ましい事故が二度と起こることがないようしっかり取り組んでいく」と述べた。