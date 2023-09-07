平井海斗は２４位 世界重量挙げ
2023年09月07日10時21分
重量挙げの世界選手権は６日、リヤドで行われ、男子６１キロ級で平井海斗（自衛隊）はスナッチ１１５キロ、ジャーク１５１キロのトータル２６６キロで２４位だった。（時事）
平井海斗は２４位 世界重量挙げ
2023年09月07日10時21分
重量挙げの世界選手権は６日、リヤドで行われ、男子６１キロ級で平井海斗（自衛隊）はスナッチ１１５キロ、ジャーク１５１キロのトータル２６６キロで２４位だった。（時事）
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