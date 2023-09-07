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７日の朝刊（都内最終版）☆１

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７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月07日07時07分

【１面トップ】
〔朝日〕秋本議員　逮捕へ　６０００万円受託収賄疑い　風力社長から国会質問見返りか　東京地検特捜部
〔毎日〕処理水　首相が中国に説明　李強氏と立ち話　禁輸撤回要求▽ＡＳＥＡＮにも安全性説明
〔読売〕水産物禁輸　撤廃求める　処理水放出後初　日中首相　接触　ＡＳＥＡＮ会議　理解訴え
〔日経〕トラック中継拠点　全国に　官民整備へ　複数人で輸送　負担減で人手確保
〔産経〕秋本議員　きょうにも本格捜査　洋上風力巡り収賄容疑　東京地検特捜部
〔東京〕昭和　華のハチ公ツーリズム　「地方から　はるばる」写真発見
【共通ニュース】
◆旧統一教会に過料求め通知へ　東京地裁に文科省　解散請求へ調整
◆生成ＡＩ　知財保護要求　世界報道２６団体　透明性確保へ原則
◆ガソリン最高１８６円５０銭　２週連続　きょうから補助拡充
◆マイナ点検３３２自治体　ひも付け「不十分」　１１月末完了目標
◆コロナ薬、自己負担９０００円に　来月以降　医療支援見直し案
◆首相襲撃　殺人未遂で起訴　地検　刑事責任問えると判断▽続く黙秘　動機なお謎
◆給食ストップ各地で　広島の調理会社　自己破産手続き準備
◆ビッグモーター家宅捜索　神奈川県警　街路樹巡り３店舗　器物損壊容疑（続）

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