【１面トップ】

〔朝日〕秋本議員 逮捕へ ６０００万円受託収賄疑い 風力社長から国会質問見返りか 東京地検特捜部

〔毎日〕処理水 首相が中国に説明 李強氏と立ち話 禁輸撤回要求▽ＡＳＥＡＮにも安全性説明

〔読売〕水産物禁輸 撤廃求める 処理水放出後初 日中首相 接触 ＡＳＥＡＮ会議 理解訴え

〔日経〕トラック中継拠点 全国に 官民整備へ 複数人で輸送 負担減で人手確保

〔産経〕秋本議員 きょうにも本格捜査 洋上風力巡り収賄容疑 東京地検特捜部

〔東京〕昭和 華のハチ公ツーリズム 「地方から はるばる」写真発見

【共通ニュース】

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◆コロナ薬、自己負担９０００円に 来月以降 医療支援見直し案

◆首相襲撃 殺人未遂で起訴 地検 刑事責任問えると判断▽続く黙秘 動機なお謎

◆給食ストップ各地で 広島の調理会社 自己破産手続き準備

◆ビッグモーター家宅捜索 神奈川県警 街路樹巡り３店舗 器物損壊容疑（続）