カナダ中銀、利上げ見送り 成長鈍化で３会合ぶり
2023年09月07日00時22分
【ニューヨーク時事】カナダ銀行（中央銀行）は６日に開いた金融政策会合で、主要政策金利を５．００％に据え置くと発表した。据え置きは３会合ぶり。同国経済の成長鈍化が背景にある。
カナダ中銀、利上げ見送り 成長鈍化で３会合ぶり
2023年09月07日00時22分
【ニューヨーク時事】カナダ銀行（中央銀行）は６日に開いた金融政策会合で、主要政策金利を５．００％に据え置くと発表した。据え置きは３会合ぶり。同国経済の成長鈍化が背景にある。
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